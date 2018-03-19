برشلونة يسعى لهذا الإنجاز قبل مباراة ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

اقترب نادي برشلونة كثيرًا من حسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري لصالحه، وبفارق كبير عن أقرب المُنافسين أتلتيكو مدريد وريال مدريد.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة لحسم الدوري الإسباني لكرة القدم رسميًا قبل مواجهة منافسه التقليدي ريال مدريد ضمن منافسات الجولة الـ36 من الليغا، من أجل وقوف لاعبي الملكي في ممر شرفي في معقل البلوجرانا “كامب نو”.

ويُغرد الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة مُنفردًا بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 75 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، والذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام فياريال، ما ساهم في زيادة الفارق.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد 60 نقطة، وبفارق 15 نقطة عن نادي برشلونة غريمه التقليدي.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة الحفاظ على فارق 9 نقاط أو أكثر بينه وبين أتلتيكو مدريد قبل مباراة ريال مدريد لضمان حسم لقب الوري الإسباني لكرة القدم، ووقوف لاعبي الملكي في ممر شرفي للاعبيه.

ويتبقى 9 مباريات لصالح الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة في منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.

ويحتضن ملعب “كامب نو” مباراة الفريق الأول لكرة القدم في نادي برشلونة ونظيره ريال مدريد في الدوري الإسباني في السادس من شهر مايو المقبل.







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