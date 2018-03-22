برشلونة يصارع ريال مدريد لضم هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

يخطط نادي برشلونة الإسباني لمنافسة مواطنه ريال مدريد على التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبدو أن بوغبا يفكر في الرحيل عن اليونايتد بعد نهاية الموسم الحالي؛ وذلك لوجود خلافات بينه وبين المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في الفترة الأخيرة.

وكان بوغبا انضم لفريق مانشستر يونايتد في صيف عام 2016 ولم ينجح في التألق بشكل لافت مع الشياطين الحمر.

شارك بول بوغبا مع المنتخب الفرنسي في بطولة كأس أمم أوروبا صيف عام 2016 والتي خسر لقبها منتخب فرنسا لصالح المنتخب البرتغالي في المباراة النهائية.

سبق لبوغبا أن تُوج بلقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي مع نادي يوفنتوس.







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