برشلونة يفكر في التعاقد مع نجم مان يونايتد

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي برشلونة الإسباني عينه على التعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

ويدرس بوغبا الرحيل عن صفوف اليونايتد؛ وذلك بسبب وجود مشكلات مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويعاني بوغبا بسبب عدم اللعب بشكل أساسي منذ قدوم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى صفوف الشياطين الحمر في شهر يناير الماضي.

وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن برشلونة يفكر في التعاقد مع بوغبا لتدعيم مركز خط وسط المهاجم بداية من الموسم المقبل.

وتزداد فرص بول بوغبا للرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد، وذلك بعد خروج الشياطين الحمر من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد نادي إشبيلية الإسباني من دور ثمن النهائي.

يذكر أن بوغبا كان انضم إلى الشياطين الحمر في صيف عام 2016 قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.







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