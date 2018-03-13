برشلونة يقترب من التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد

المواطن - محمد سمعه

قالت تقارير صحافية: إن نادي برشلونة الإسباني توصل لاتفاق للتعاقد مع الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي أتليتكو مدريد الإسباني خلال الأشهر الأخيرة.

وكان جريزمان رفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي في صيف عام 2017 مفضلًا البقاء مع الأتلتيكو؛ بسبب منع النادي الإسباني من إجراء تعاقدات خلال الفترة الماضية كعقوبة من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت صحيفة LE 10 SPORT الفرنسية: إن المسألة مسألة وقت فقط وسيتم الإعلان عن انضمام جريزمان لبرشلونة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وفشل أتلتيكو مدريد في إقناع جريزمان بالبقاء في صفوفه، حيث يرغب اللاعب الفرنسي في خوض تجربة احترافية جديدة في نادٍ أوروبي كبير خلال الموسم المقبل.

سبق لنادي ريال مدريد الإسباني أن اهتم بالتعاقد مع جريزمان كبديل للاعب الويلزي جاريث بيل.







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