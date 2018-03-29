برعاية الملك .. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل الأحد المقبل

المواطن - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – يفتتح مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة النسخة الخامسة للمؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل تحت شعار “رؤية وآفاق نجاح”، والمعارض المصاحبة، يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز-رئيس مجلس أمناء المركز- بافتتاح فعالياته، وذلك ظهر يوم الأحد 15 رجب 1439هـ الموافق 1 أبريل 2018م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض.

وتتيح المعارض المصاحبة للمؤتمر والتي سيتم افتتاحها صباح يوم الأحد بمشاركة الجهات الداعمة والعارضة، وكذلك معرض مستلزمات ذوي الإعاقة، (ضياء/4)، ومعرض الأسر المنتجة (منتجة) الاستفادة من الأطروحات والأجهزة التعويضية والتقنية التي تعد فرصة للمهتمين والمتخصصين والعاملين في المجال والأشخاص ذوي الإعاقة بوجه خاص، وأكد الدكتور سلطان بن تركي السديري، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن الرعاية الكريمة ترفع درجة التحفيز لدى الجهات المنظمة والمشاركة، كما أنه يعد فرصة مميزة تتيحها الجهات العارضة للمشاركين في المؤتمر من الدول المختلفة لنقل وتبادل التجارب والإفادة من الخبرات التي تضمها المعارض والجهات المشاركة.

وقال الأستاذ أحمد بن عبد العزيز اليحيى، أمين عام المؤتمر، إن الاهتمام بهذا المؤتمر يأتي من اختيار محاوره الرئيسية التي تم اختيارها ضمن مناقشاته، والتي تأتي متزامنة مع إيمان قيادتنا الرشيدة بأهمية إدراجها ضمن رؤية 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، وبما يعود بالنفع على هذه الفئة العزيزة علينا، كإضافات حقيقية ومبادرات تتبناها الدولة لصالح القضية.

وأشار اليحيى إلى أن المؤتمر الذي يتسم بالرقى والاستدامة وهذا السر الحقيقي لنجاحه سوف يناقش (180) ورقة عمل علمية في محاوره الأربعة، كما تزيد أهميته من تزامن تنظيمه مع تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة في فروع الجائزة الثلاثة فرع العلوم الطبية والصحية، وفرع العلوم التربوية والتعليمية، وفرع العلوم التأهيلية والاجتماعية، والتي يتم تنظيمها كل ثلاثة سنوات، وقد تقدم لها في هذا العام (154) مرشحاً من (29) دولة، وسيتم تكريم الفائزين خلال فعاليات حفل افتتاح المؤتمر.







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