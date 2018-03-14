برعاية الملك.. انطلاق معرض الكتاب بالرياض بمشاركة 500 دار نشر

المواطن - الرياض

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ينطلق اليوم معرض الكتاب الدولي بالعاصمة الرياض، تحت شعار: “الكتاب.. مستقبل التحول”.

ويشارك في معرض الكتاب أكثر من 500 دار نشر عربية وعالمية، وتستمر فعالياته لمدة 10 أيام في الفترة من 26 جمادى الآخرة وحتى 7 رجب 1439هـ الموافق 14 ـ 24 مارس 2018م.

وأعلن القائمون على معرض الكتاب بالرياض، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض يوم أمس، للإعلان عن تفاصيل الفعاليات والجهات المشاركة فيه، عن 50 فعالية ثقافية مختلفة تتنوع ما بين ورش عمل وندوات ثقافية وأدبية وأمسيات شعرية، إضافة إلى مسرحيات وجلسات حوارية مع عدد من المؤلفين والمثقفين، وفعاليات جديدة ومميزة خاصة بالطفل تعرض لأول مرة، مع منصة توقيع الكتب التي ستشهد توقيع المؤلفين لإصداراتهم الحديثة بمشاركة جمهورهم من القراء.

وأوضح المشرف العام على المعرض د.عبدالرحمن العاصم قائلاً: إن فعاليات معرض الكتاب ستشهد تكريم وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد لخمس مبادرات قرائية أسهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في المملكة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستحل ضيف شرف لدورة معرض الكتاب الحالية، وذلك تجسيدًا للعلاقات الراسخة والقوية والوثيقة بين البلدين الشقيقين، فيما تشارك دولة الإمارات بأكثر من 18 فعالية ثقافية في المعرض الذي يقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

من جهته قال رئيس اللجنة الثقافية في معرض الكتاب أحمد طابعجي: إنه تم إطلاق فعالية جديدة خلال الدورة الحالية لمعرض الكتاب، عبارة عن مسابقة “ماراثون الترجمة” والتي تهدف لترجمة ما لا يقل عن 200 مقال من اللغة العربية إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وأشار طابعجي، إلى أن الترجمة من اللغة العربية ستتم بجودة عالية في معرض الكتاب الحالي، حتى يتعرف الآخر على ثقافتنا من خلال ترجمة النصوص إلى الإنجليزية والفرنسية ونشرها على موقع ويكيبيديا، بغية تنشيط حركة الترجمة في مجالات وثيقة الصلة بالثقافة السعودية وتراث المملكة وعاداتها وتقاليدها.

وفيما يخص منصات التواقيع في معرض الكتاب فقد أتيحت فرصة التوقيع لهذا العام، وبلغ عدد المسجلين 1100 كاتب، تم اختيار 282 كاتبا وكاتبة، وسيتم التوقيع لـ27 من الكُتاب عبر منصة التوقيع من خلال ثلاث منصات، حيث تم اختيار 109 كتاب من الرجال، و137 من العنصر النسائي.







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