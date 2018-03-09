بركات يكشف عن أفضل لاعب سعودي وأجنبي

المواطن - مروة نبيل

أكد المصري عمرو بركات، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أنه كان يتمنى الاحتراف في الدوري السعودي للمحترفين، كاشفًا في الوقت ذاته عن أفضل لاعب محلي وأجنبي في المسابقة المحلية.

وقال لاعب النادي الأهلي المصري المُعار لصفوف فريق الشباب خلال تصريحات تلفزيونية: “كنت أحلم باللعب في الدوري السعودي وسعدت باهتمام الشباب.. المدرب كارينيو مدرب محترم جدًّا في التعامل النفسي مع اللاعبين”.

وتابع عمرو بركات تصريحاته قائلًا: “جميع اللاعبين الأساسيين والاحتياطيين يحبون المدرب كارينيو.. لاعبو الشباب كبار يتقدمهم الشمراني وكريري وعطيف وحسن معاذ لكن الفريق يحتاج إلى القليل من التوفيق والاجتهاد في المرحلة القادمة”.

وعن أفضل اللاعبين في الدوري السعودي للمحترفين، قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب: “اللاعب الليبي مؤيد اللافي أقرب لاعبي الفريق لي، ونواف العابد أفضل لاعب سعودي شاهدته في الدوري، وسيروتي أفضل لاعب أجنبي في الدوري”.

وبشأن وجود عدد من نجوم كرة القدم السعودية في الدوري الإسباني على سبيل الإعارة، قال عمرو بركات: “احتراف اللاعبين السعوديين في إسبانيا خطوة مهمة جدًّا، لكنهم بحاجة لفترة من أجل التأقلم”.

واختتم عمرو بركات تصريحاته قائلًا: “شعوري لا يوصف حينما تأهلنا إلى كأس العالم في روسيا.. اللاعبون المصريون المحترفون عالميًّا على مستوى عالٍ.. أشكر المستشار تركي آل الشيخ فهو سبب تواجدي بالدوري السعودي”.

وكان مجلس إدارة نادي الشباب قد قرر إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالليث، الأوروغواياني كارينيو، أمس الخميس، وأعلن عن تعيين المدرب خالد القروني، بدلًا منه حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.







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