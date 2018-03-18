بريطانيا ترفض طلب روسي لزيارة العميل المتسمم

المواطن - متابعة

قالت السفارة الروسية لدى بريطانيا إن لندن رفضت طلبًا تقدمت به موسكو للسماح لعدد من الدبلوماسيين الروس بزيارة العميل سكريبال وابنته اللذين يرقدان في المستشفى بعد تسميمهما.

وتتهم بريطانيا روسيا بشكل مباشر وصريح بتسميم العميل الذي غادر روسيا إلى بريطانيا بعد انتهاء فترة عقوبته في السجون الروسية.

وقالت السفارة : “طلبنا من الحكومة البريطانية وبمذكرة دبلوماسية، زيارة سيرغي سكريبال وابنته، إلا أن طلبنا قوبل بالرفض بذريعة أنه مواطن بريطاني”.

وقبل أيام أمهلت بريطانيا 23 دبلوماسيًا روسيًا أسبوعًا لمغادرة البلاد على خلفية تورطهم في هذه الجريمة التي كانت سببًا في توتر العلاقات بين البلدين.

والمعروف أن سكريبال هو جاسوس روسي عمل لصالح المخابرات البريطانية وتم القبض عليه، وحكم القضاء الروسي عليه سنة 2006 بالسجن لمدة 13 عامًا بجرم الخيانة، لكنه في يوليو 2010 تم تسليمه لبريطانيا في إطار صفقة تبادل للجواسيس مع واشنطن.







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