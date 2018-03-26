بزنس إنسايدر تشيد بكفاءة الدفاع الجوي السعودي وتعرض فيديو جديداً لإسقاط صواريخ الحوثي

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

لاقى نجاح قوات الدفاع الجوي الملكي إشادة واسعة من جانب منصات إعلامية دولية، بعد أن نجحت في اعتراض وإسقاط 7 صواريخ باليستية أطلقتها جماعة الحوثي الإرهابية من اليمن، مستهدفة عدداً من المواقع الحيوية في الرياض.

وتداول موقع بزنس إنسايدر الأميركي مجموعةً من الفيديوهات التي انتشرت عبر وسائل الإعلام الإلكترونية، من بينها أحد المقاطع يظهر بشكل مُفصَّل عملية الاعتراض لأحد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها عناصر من جماعة الحوثي الإرهابية بشكل رئيسي في أوقات مختلفة.

وأشار الموقع الأميركي إلى أن قوات الدفاع الجوي الملكية تمتلك بشكل فعلي العديد من أنظمة الدفاع المتطورة، والتي تشمل أحدث منظومة أميركية، والتي تُعرف باسم ثاد، والتي تم الاتفاق عليها بشكل نهائي مع شركة لوكهيد مارتن في الولايات المتحدة مايو الماضي، بالإضافة إلى منظومة الصواريخ الدفاعية بترويت المتطورة، والتي تنتجها شركة رايثون الأميركية، والتي من المتوقع أن تكون طرفًا في إحدى الصفقات العسكرية المقبلة للمملكة.

جديرٌ بالذكر أن إطلاق الصواريخ الباليستية لم يكن الأول من نوعه على مدار عام تقريبًا، حيث سبق وأن نجحت القوات الملكية في اعتراض مجموعة من الصواريخ الباليستية للحوثيين فوق سماء الرياض خلال عام 2017.

#Sondakika Suudi başkenti Riyadh da büyük patlama meydana geldi.

Bu çok şiddetliydi. pic.twitter.com/BaEhm8Z8b2 — Son Kale Türkiye (@SonKaleTurkiye2) March 25, 2018







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