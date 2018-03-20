بسبب العملات النقدية.. الغرامات تضع أصحاب المحلات التجارية أمام 3 خيارات

المواطن _ وليد الفهمي _ جدة .

كشفت جولة “المواطن” على عدد من المحال التجارية تخوف أصحاب تلك المحال من مطالبة المواطن والمقيم بإعادة باقي العملات النقدية ” الهلل ” وذلك بعد أصبحت تفرض هيبتها كعملة بعد تطبيق الضريبة بعكس السنوات الماضية.

وبيَّن أصحاب تلك المحال أن العملات المعدنية تسببت في كساد بعض المنتجات مثل العلك أو الفاين وذلك بعد مطالبة المشتري بحقه في إعادة الهلل أو العملات المعدنية، فيما تسببت هيبة العملة المعدنية لاتخاذهم 3 خيارات للتعامل مع المشتري، حيث أشاروا إلى إعادة باقي الهلل أو عدم المطالبة به أو الشراء عبر البطاقات البنكية.

إلى ذلك أكد طلعت زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية لـ”المواطن“، أن استخدام العملات النقدية في الشراء ضمن الخطط للقضاء على الشراء عبر السلع البديلة عن العملات المعدنية التي لا تتجاوز قيمتها النصف ريال أو ربع ريال وبديل عن أجزاء الريال الأخرى، مؤكداً أنه ليس لدى التجار أي عذر في إعادة أجزاء الريال كالنصف أو الربع أو حتى الهللة.

وكشف تقرير مؤسسة النقد ارتفاع الطلب على العملات النقدية مسجلة رقماً قياسياً جديداً يسجل لها بعد فرض الضريبة بــ65802613.39 ريال وتربعت على عرش الطلب فئة 50 هللة بــ 21 مليون ريال.

فيما تنوع الطلب على الفئات الأخرى لتسجل فئة الخمس هللات الأقل طلب بــ 17،542 ريالاً.







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