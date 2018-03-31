بسبب الغبار.. #تعليق_الدراسه غدًا في وادي الدواسر والعقيق

المواطن- الرياض

أًعلن تعليق الدراسة يوم غد الأحد في جميع مدارس وادي الدواسر.

كما تم تعليق الدراسة غدًا في مدارس العقيق التابعة للباحة؛ بسبب الطقس غير المستقر وموجة الغبار التي تضرب المنطقة.

وفي سياق متصل، توقع خبير المناخ والطقس خالد الزعاق، تكوُّن حزام سحابي خلال الأسبوع الجاري، ممتد من الجنوب الغربي للشمال الشرقي مرورًا بالوسطى من السعودية ينال من جازان ونجران وعسير وبيشة وتثليث والخرمة ورنية والباحة ومكة المكرمة وحائل والقصيم والدوادمي وعفيف وما حولها من مجال.

كما توقع الزعاق: “هطول أمطار متفاوتة القوة بتمرحل زحزاح مع الأيام بالتوالي”.







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