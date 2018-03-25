بسبب الغبار.. 5 تحذيرات من الإنذار المبكر

المواطن- الرياض

حذر الإنذار المبكر، سكان 5 مناطق من أتربة مثارة تحد من مستوى الرؤية الأفقية.

وأكد الإنذار المبكر في تغريدات له، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن المناطق هي تبوك وحائل والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف، حيث تتعرض لعوالق ترابية وأتربة مثارة تتسبب في استمرار الرؤية غير الجيدة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد استمرار تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.

كما يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا على تلك المناطق.







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