بسبب مباراة السعودية وبلجيكا.. الأسطورة: للأسف خذلنا اللاعبون

المواطن - مروة نبيل

أبدى الأسطورة سعيد العويران استياءه الشديد من مستوى اللاعبين في مباراة السعودية وبلجيكا الودية الدولية، التي أُقيمت في بروكسل، مساء أمس الثلاثاء، وانتهت بهزيمة الأخضر برباعية استعدادًا لنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

ووجه الأسطورة سعيد العويران رسالة إلى اللاعبين بعد مباراة السعودية وبلجيكا، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال: “كنا متفائلين لإثبات الوجود وإظهار مستوى الجاهزية خاصة والعشر دقائق الأولى كانت تظهر ملامح فريق وتبشر بخير”.

وتابع الأسطورة سعيد العويران تعليقًا على أداء لاعبي الأخضر في مباراة السعودية وبلجيكا الودية، قائلًا: “للأسف خذلنا اللاعبين أتمنى أن يراجعوا أنفسهم ومستوياتهم المتدنية، من الواضح أن هناك خلل نبغي رجال تحترق داخل الملعب وتستشعر المسؤولية”.

وأضاف الأسطورة سعيد العويران في رسالته للاعبي الأخضر عقب مباراة السعودية وبلجيكا قائلًا: “يجب على اللاعبين أن يستثمروا الدعم اللامحدود من معالي المستشار.. أمامهم شهرين كافية لمراجعة الأخطاء ومحاسبة النفس أتمنى ألا يعضوا أصابع الندم”.

واختتم الأسطورة سعيد العويران رسالته بعد مباراة السعودية وبلجيكا الودية قائلًا: “محتاجين Grinta نسترجع الصور الذهنية الإيجابية السابقة نتخيل منجزات منتخبنا ونصنع تاريخنا الشخصي، يجب أن يكون للاعب بصمة ومجد”.

ويُعد الأسطورة سعيد العويران أحد أبرز لاعبي كرة القدم السعودية، وصاحب هدف الأخضر الوحيد في مباراة السعودية وبلجيكا ضمن منافسات كأس العالم 1994.







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