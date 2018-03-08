بشروط.. هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت هيئة السوق المالية عن توافر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي ثالث- إدارة التدقيق الداخلي:

. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (المحاسبة، المالية)، أو ما يعادلها.

. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

. خبرة سنتين لدرجة البكالوريوس أو الحصول على درجة الماجستير بحد أدنى في مجال (إدارة التدقيق الداخلية، الالتزام، المخاطر)، أو ما يعادلها.

. يفضل حملة الشهادات المهنية مثل (CIA, CPA, CISA)، أو ما يعادلها.

2- أخصائي أول- الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية/ إدارة دراسات لجنة الاستئناف:

. أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية: (القانون، الأنظمة، الشريعة)، أو ما يعادلها.

. أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

. خبرة 8 سنوات بحد أدنى لدرجة البكالوريوس و6 سنوات لدرجة الماجستير في المجال (القانوني، القضائي)، أو ما يعادلها.

وبينت الهيئة أن الشروط العامة للوظائف هي:

. التفرغ التام.

. أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.

. اجتياز الاختبارات الوظيفية واللغة الإنجليزية.

. اجتياز المقابلات الشخصية.

ودعت الهيئة الراغبين والراغبات في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط المذكورة الدخول على رابط التوظيف عن طريق الموقع الإلكتروني: (هنا)، والتقديم على الوظائف المعلنة، مع العلم بأنه يوجد في الموقع خطوات إنشاء الحساب والتقديم على الوظائف، كما أن آخر يوم للتقديم على هذه الوظائف سيكون في تاريخ 2018/03/12م.







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