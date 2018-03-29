بشروط.. وظائف شاغرة بجامعة الطائف على بند صندوق الطلاب

المواطن - الطائف

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة الطائف عن توفر وظائف شاغرة بالتعاقد على بند صندوق الطلاب، بمسمى “مدرب رياضي”، لحملة درجة البكالوريوس كحد أدنى في أحد فروع علوم الرياضة بتقدير لا يقل عن جيد، وذلك حسب الشروط الآتية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حسن السيرة والسلوك.

ألا يتجاوز عمر المتقدم 30 سنة.

وأوضحت العمادة أن على الراغبين تقديم ملف يشتمل على السيرة الذاتية والشهادات والدورات والخبرات الحاصل عليها مشفوعة بطلب من المتقدم لعميد شؤون الطلاب لقبول ترشيحه وذلك خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 15/ 7/ 1439هـ وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/ 7/ 1439هـ، بمقر جامعة الطائف بالحوية- مبنى عمادة شؤون الطلبة- مكتب وكيل العمادة للشؤون الرياضية- الدور الثالث.







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