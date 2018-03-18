بشرى للأخضر.. غياب هداف روسيا عن المونديال

المواطن- الرياض

تأكد غياب ألكسندر كوكورين عن مباريات منتخب روسيا في بطولة كأس العالم التي تحتضنها بلاده الصيف الجاري، وذلك للإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وجاء ذلك بعدما أعلن نادي زينيت سان بطرسبورج الروسي بأن كوكورين يغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها.

ويعد كوكورين الهداف الأول للمنتخب الروسي حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وبذلك، سيغيب كوكورين عن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بالمونديال أمام السعودية يوم 14 يونيو المقبل.

وتعرض كوكورين للإصابة الخميس الماضي في لقاء الدوري الأوروبي أمام لايبزيج الألماني الذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

يذكر أن المنتخب الروسي سيفقد الثنائي الدفاعي فيكتور فاسين وجورجي جيكيا في نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة في الركبة.







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