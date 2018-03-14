بطاريات UBS وراء حريق جامعة المؤسس

المواطن - جدة

نجحت فرق الدفاع المدني بمحافظة جدة، في احتواء حريق نشب في جامعة المؤسس، مساء أمس الثلاثاء، دون وقوع إصابات.

وكشف العقيد سعيد سرحان، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، أن الحريق اندلع في بدروم لمبنى تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز.

وأكمل أن منطقة الحريق غرف بداخل البدروم، كشف من خلال المعاينة أنها تحتوي على مجموعة بطاريات تخزين الطاقة UBS، واقتصر الحريق على إحدى الغرف بمساحة تصل إلى 3*9م، كما انبعث دخان كثيف داخل أروقة البدروم بسبب الحريق، فيما لم يتسبب في أي إصابات تُذكر.

وأردف سرحان أن فريق التحقيق في الحادث باشر أعماله.







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