بطل WWE يعلن مشاركته في رويال رامبل بالسعودية

المواطن - مروة نبيل

أكد حساب WWE الرسمي في الوطن العربي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بطل الوزن الثقيل، سيُشارك في بطولة رويال رامبل التي ستُقام في السعودية.

ونشر حساب WWE الرسمي مقطع فيديو للنجم أي جاي ستايلز، يقول فيه: “الجمعة 27 أبريل 2018، ستكون ليلة استثنائية في جدة بالسعودية، في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، ستشهدون حدثًا ليس له مثيل أعظم من رويال رامبل”.

وتابع النجم أي جاي ستايلز تصريحاته قائلًا: “50 نجمًا من WWE في أكبر نزال رويال رامبل على الإطلاق، وسأكون أنا أي جاي ستايلز أول المشاركين.. كما قلت سابقًا ستكون ليلة استثنائية فعلًا”.

وعلق الحساب الرسمي لـ WWE في الوطن العربي على “تويتر” على مقطع الفيديو قائلًا: “أي جاي ستايلز يؤكد أنه سيشارك في أعظم نزال رويال رامبل في السعودية.. قريبًا جدًا سوف يتم طرح تذاكر هذا الحدث العظيم في جدة”.

وأوضح حساب WWE عبر مقطع الفيديو أن التذاكر ستكون متاحة من يوم السبت الموافق 31 مارس، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قررت نقل مباراة الأهلي وأُحد ضمن منافسات دوري المحترفين ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بسبب انشغال الملعب بأعمال التجهيز لبطولة المصارعة WWE.







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