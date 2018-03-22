بعد أنباء التعاقد مع كارينيو.. جماهير النصر: ننتظر عودته من 2014

المواطن - مروة نبيل

تفاعلت جماهير العالمي مع الأنباء التي تُفيد بقُرب تعاقد نادي النصر مع المدرب الأوروغوياني دانيل كارينيو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بطريقتها الخاصة، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ودشنت جماهير العالمي هاشتاقا يحمل اسم كارينيو مدرب النصر عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وبات في المركز الثالث بقائمة الأكثر تداولًا في المملكة، بعد وقت قصير من إطلاقه بعد التفاعل الجماهيري الكبير.

وأكدت تقارير صحفية عودة كارينيو لتدريب النصر الموسم المقبل، وذلك بعد تصريح المدرب الأوروغوياني لبرنامج “في المرمى”، بأنه اجتمع مع رئيس العالمي، سعود آل سويلم، بشكل ودي أكثر منه رسمي.

وأشار كارينيو إلى أنه يعلم أنه سيتولى مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، ولكنه لا يعرف الموعد تحديدًا سواء كان في المستقبل القريب أو البعيد.

ورصدت “المواطن” أبرز تعليقات الجماهير على هاشتاق كارينيو مدرب النصر عبر “تويتر”، وقالت “جويج”: “عاد من وعدَ بهزيمتهُم جميعاً ! عاد كارينيو من أجل أن يهزمهُم من جديد”، وكتبت “سارة”: ” رجع الحب لحبيبه أجمل قصة حب جمعت بين كارينيو والنصر وجماهيره”.

وقال “شجاع القحطاني”: “نجح سابقا مع النصر وسينجح مستقبلا بإذن الله ، أراهن عليه ولن يخذلني بإذن الله ، وفي النهاية التوفيق من الله . “وما توفيقي إلا بالله ” ، ” وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى” ، الإدارة اجتهدت بالاختيار الصحيح والتوفيق من الله”.

وتابع في تغريدة أخرى: “أخيرًا سيعود المدرج الأصفر ، والتاريخ يقول دائما حينما يعود عشاق المدرج يعود العالمي للانتصارات والبطولات بإذن الله ، نحن موعودون بنصر مختلف يمتلك كل أدوات النجاح بإذن الله”.

وكتب “دعبوس”: “سيحكي التاريخ عن شاب أوروجواني ساحر مر من هنا وأعاد الحياة لميت سريراً لن أنسى حماسك خلف خط التماس ولن أنسى كلماتك في البداية سأهزمهم جميعا ها قد فعلت دانيل افعلها من جديد ونحن معك”، وقال “محمد بوعزيز”: “ما في إعلان لا من الرئيس أو موقع النصر”.

وسرد حساب يحمل اسم “دحوميفتش” مشوار كارينيو مع نادي النصر وقال: ” حدث تاريخي في رياضتنا لم يحققه إلا الداهية كارينيو .. فوز في ١٨ مباراة متتالية : ١٤ مباراة دوري ٣ مباريات كاس ولي العهد ١ مباراة كأس الملك قالوا عنك مدرب نفسية فقط .. أهلا بالنفسية في معقل العالمي”.

وأضاف: “مع هذا إذا كان الهبر صحيح أتمنى له النجاح وعودت نصر ٢٠١٤ مع كل مدرب معرض للنجاح والفشل وكارينيو أحدهم.. ما يميز كارينيو قربه من أغلب اللاعبين أتمنى يقدر يرجع غالب والغامدي وعوض لمستوياتهم المعروفة”.

وعلق “أبو ليان العنزي” قائلًا: ” أهلاً كارينيو هنيئاً لجماهير الشمس بعودتك أنت لها فالفريق بحاجة إلى ترميم نفسي وتكتيكي وبث الروح ،، نجحت سابقاً وستستمر النجاحات بإذن الله”، وقال “الملك العالمي”: ” سواء اختلفنا أو اتفقنا على المدرب احنا كجمهور نقف وقفة صادقة بيد واحدة لمصلحة الكيان وهذا هو الأهم وربي يوفق النصر في الموسم الرياضي القادم”.

وقالت “شيماء”: “الكل ما يختلف على تميز كارينيو مع النصر سابقاً لكن هذا الشي لا يعني بالضرورة نجاحه مره أخرى كارينيو مثله مثل الي مدرب قادم إذا توفرت سبل النجاح سينجح بكل تأكد ، وكلي ثقة بنجاح هذا المدرب إذا تكاتف الجميع من حوله وأولهم الجمهور بإذن سنعود أقوى من السابق”.

حساب يحمل اسم “عبدالله القحطاني” قال: ” أقسم بالله انتظرت رجوعه من أول ما رحل سنة 2014 مدرب يزرع الانتصار في عقول اللاعبين قبل لا يكون مدرب هو يعشق الكيان وهذا هو المهم أخيرًا رجع الأسد لعرينه وفالنا التوفيق الموسم القادم وأتمنى نستقطب أجانب على مستوى عال لكي لا يظلم الرجل”.

“أبو ليار” قال: ” ليكتمل النجاح هاتوا محترفين جددا رأيي ما يبقى إلا ثلاثة لاعبين فقط برونو فوزير جابو أو ليوناردو وبقية المحترفين يختارهم كارينيو”، وقال “أحمد الشمري”: ” أراهن على نجاحه بإذن الله، اللاعب السعودي يحتاج للجانب النفسي أكثر من الفني وهذا ما يميزه ناهيك عن حماسه ومعرفته للنصر”.







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