بعد إصابته.. ابن عمر يعود إلى الأهلي

المواطن - مروة نبيل

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عودة لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التونسي الدولي محمد أمين بن عمر، إلى جدة للخضوع لفحوصات طبية.

ونشر حساب الأهلي الرسمي على “تويتر”، صورة اللاعب وعلق عليها قائلًا: “تقرر عودة محمد أمين بن عمر إلى جدة بعد تعرضه للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده حيث من المنتظر أن يجري فحوصات طبية بإشراف الجهاز الطبي بالنادي الأهلي لتحديد مدة العلاج وذلك بالتنسيق الكامل بين إدارتي النادي والمنتخب التونسي”.

وانتابت الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حالة من القلق بعد تعرض التونسي محمد أمين بن عمر لإصابة خلال مباراة المنتخب التونسي أمام إيران، يوم الجمعة الماضي، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وشارك محمد أمين بن عمر أساسيًا في تشكيلة المنتخب التونسي أمام إيران، قبل أن يخرج في الدقيقة 46 إثر تعرضه لإصابة ليلعب بدلًا منه أنيس البدري.







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