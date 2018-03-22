بعد إصابته بالصليبي.. عبدالله الحافظ يُسافر إلى البرازيل

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن مغادرة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم، عبدالله الحافظ، إلى مجينة ساو بولو البرازيلية، صباح الخميس.

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم عبدالله الحافظ سيُجري، يوم الجمعة، فحوصًا طبية لدى الطبيب ريني عبدالله؛ من أجل تحديد موعد العملية الجراحية.

ومن المُقرر أن يُجري عبدالله الحافظ برنامجه التأهيلي عقب العملية الجراحية في نفس المركز الذي يُجري فيه زميله، كارلوس إدورادو، برنامجه التأهيلي في البرازيل.

وقدّم عبدالله الحافظ شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، على اهتمامه ومتابعته لحالته الصحية، وتكفّله بمصاريف العملية الجراحية والتأهيل.

وكان نادي الهلال قد أكد أن الفحوصات الطبية التي أجراها عبدالله الحافظ أثبتت وجود اشتباه بقطع في الرباط الصليبي أثناء المناورة التي جمعت بين الفريق الأول لكرة القدم مع الأولمبي.

وسيغيب عبدالله الحافظ عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لفترة تتراوح بين 6 لـ9 أشهر، قبل العودة مُجددًا إلى المشاركة مع الزعيم.







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