بعد إقرارها من مجلس الوزراء .. هنا قواعد عمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة

المواطن - واس

أقر مجلس الوزراء بتاريخ 18 /6 /1439هـ، القواعد المنظمة لعمل اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية، متضمناً خمسة قواعد تتضمن صلاحيات اللجنة ومهامها.

وتشمل أعمال اللجنة: التنسيق بين الجهات الحكومية ذات الصلة بالأسماء الجغرافية عند رغبتها في إطلاق أسماء جديدة أو تغيير أسماء قائمة مع اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية بوصفها مرجعاً رسمياً لإبداء التوصيات حيالها، وجمع الأسماء الجغرافية في المملكة ونشرها وممارسة الأعمال ذات الصلة بها وإعداد قاعدة بيانات لها، وإعداد معجم وطني مفهرس يتضمن تلك الأسماء بالحروف اللاتينية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالأسماء الجغرافية لتكون مرجعاً ملزماً لجميع الجهات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأسماء الجغرافية والتعاون معها لتوحيد الجهود المبذولة في هذا الشأن، وتمثيل المملكة داخلياً وخارجياً في شأن الأسماء الجغرافية والتعاون والمشاركة الدولية في إعداد معجم الفهرس الدولي الجغرافي.

يذكر أن تأسيس اللجنة جاء تلبية لتنامي الاهتمام بالأسماء الجغرافية في دول العالم بشكل عام وفي المملكة العربية السعودية بشكل خاص، ولتعدد الجهات الحكومية التي تُعنى بأسماء الأماكن في المملكة مثل الهيئة العامة للمساحة، والإدارة العامة للمساحة العسكرية في وزارة الدفاع، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، ودارة الملك عبدالعزيز، والجمعية الجغرافية السعودية وغيرها، إضافة إلى عدد من الباحثين والمهتمين، ولأهمية توحيد الجهود بين هذه الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية فقد صدر الأمر السامي الكريم رقم 36072 بتاريخ 28 من رمضان 1434هـ القاضي بالموافقة على تأسيس اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في المملكة العربية السعودية ويكون مقرها دارة الملك عبدالعزيز.







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