بعد إلغاء رحلته.. الاتحاد يعلن موعد مغادرته لحفر الباطن

المواطن - مروة نبيل

كشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن موعد مغادرة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد إلى مدينة حفر الباطن، استعدادًا لمباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشار حساب نادي الاتحاد الرسمي على “تويتر”، قبل قليل، إلى أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالعميد، سوف تُغادر عند الساعة السابعة والنصف من صباح يوم غد الجمعة، إلى مدينة حفر الباطن، لملاقاة الباطن، بعد غد السبت.

وتابع نادي الاتحاد عبر حسابه على “تويتر”: “قدم مجلس إدارة النادي شكره للاتحاد السعودي لكرة القدم والخطوط الجوية العربية السعودية؛ لتفاعلهم السريع بعد إلغاء رحلة الطيران التي كانت ستنقل الفريق، اليوم، بسبب سوء الأحوال الجوية”.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في إلغاء رحلة الطيران التي كانت ستنقل الفريق الأول لكرة القدم إلى حفر الباطن، بعد أن تم تأجيل الرحلة من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية ظهرًا، مما اضطر الفريق للعودة إلى المطار مرة أخرى قبل أن يتم إلغاء الرحلة تمامًا.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد تحضيراته، اليوم الخميس، في مدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”، استعدادًا لمباراة الباطن في بطولة كأس الملك.







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