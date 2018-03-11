بعد إيداع دعم حساب المواطن .. ماذا تعني حالة الدفعة وجهت؟

المواطن- عبدالرحمن دياب

بعد إيداع دعم حساب المواطن ، اليوم الأحد، أوضح البرنامج معنى جملة “حالة الدفعة وجهت” التي تظهر لبعض المستفيدين.

وردت خدمة عملاء حساب المواطن بموقع “تويتر” على استفسار في هذا الشأن، مؤكدة أنها تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسوف يتم إيداع الأثر الرجعي.

وأودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، صباح اليوم الأحد، مستحقات مستفيدي برنامج حساب المواطن الدفعة الرابعة في حسابات المستحقين البنكية، بالإضافة إلى إيداع مبالغ الدفعات السابقة بأثر رجعي.

وكان برنامج حساب المواطن قد أعلن، مساء أمس السبت، أنه سيودع اليوم الأحد الدفعة الرابعة لمستحقي الدعم من البرنامج⁧‫⁩.

وأضاف البرنامج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن اليوم الأحد سيكون آخر موعد للتسجيل ضمن دورة الدفع الخامسة لمن لم يسجل في البرنامج، وذلك عبر البوابة الإلكترونية.







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