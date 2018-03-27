بعد استجوابه في قضية فساد.. حُمى تنقل نتانياهو إلى المستشفى

المواطن - متابعة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية محلية، أنه جرى نقل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو إلى المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية.

وقالت وسائل الإعلام: إن نتانياهو عانى من حمى شديدة.

وخضع نتانياهو يوم الاثنين لاستجواب في إطار تحقيق بقضية فساد تورطت فيها شركة اتصالات رائدة في البلاد.

وقُبض على اثنين من المقربين لنتانياهو للاشتباه في تقديمهما تسهيلات لشركة “بيزك” للاتصالات بملايين الدولارات مقابل تغطية داعمة لرئيس الوزراء وأسرته من خلال موقعي “بيزك” و”واللا” الإلكترونيين.

وتعد هذه المرة الثانية، التي يستجوب فيها نتانياهو، الذي كان يشغل منصب وزير الاتصالات حتى العام الماضي، بشأن هذه القضية.

ونفى رئيس الوزراء ارتكاب أي مخالفات في كل القضايا، قائلًا: إنه ضحية مطاردة ساحرات ذات دوافع سياسية تهدف إلى الإطاحة به.







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