بعد التتويج بكأس السعودية.. طائرة الهلال تصل الرياض

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن وصول بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بالزعيم إلى الرياض، قادمة من جدة.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، صورًا لوصول بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بالزعيم، بعد تحقيق الفريق كأس السعودية، وكان في استقبالها نائب رئيس النادي المهندس عبدالرحمن النمر، وأمين عام النادي المساعد فهد الحميدي.

وكتب حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر” في تغريدة أخرى: ” شكرًا لنجوم طائرة الزعيم بذلوا جهدًا كبيرًا لتحقيق الدوري والكأس، شكرًا يا أبطال.. وصلنا البطولة ٥٣”.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الهلال بكأس السعودية بعد فوزه على الأهلي بثلاثة أشواط نظيفة، ليُحقق ثاني ألقابه هذا الموسم، بعد حصوله على لقب الدوري قبل نهاية المسابقة المحلية بجولتين.







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