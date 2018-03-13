بعد الهزيمة من مانشستر سيتي .. لامبرت: لن تحسم موسمنا

المواطن - مروة نبيل

توقع المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي، بول لامبرت، أن يتم تجاوز الهزيمة أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، سريعًا في الجولة القادمة أمام فريق إيفرتون.

وقال لامبرت في تصريحات لموقع ستوك سيتي: “مباراة مانشستر سيتي لن تحسم موسمنا على الإطلاق، وهناك إيجابيات منها بكل تأكيد.. نحن لا نزال نصارع ولا تزال هناك الكثير من النقاط سنلعب من أجلها، ونحن مستعدون للعب مجددا يوم السبت أمام إيفرتون”.

وتابع مدرب ستوك سيتي تصريحاته بشأن مباراة مانشستر سيتي في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، قائلًا: “ارتكبنا هفوتين وساعد ذلك المنافس على تسجيل هدفين، لكن بصفة عامة تحلينا بالقوة والتصميم”.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي أمام نظيره مانشستر سيتي بهدفين نظيفين أحرزهم الإسباني المتألق دافيد سيلفا، ليقود السيتزن للاقتراب من حسم لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويترك ستوك يُصارع الهبوط.

وتجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ستوك سيتي عند 27 نقطة بعد الخسارة من مانشستر سيتي ليحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، جمعهم من الفوز في 6 مباريات والخسارة في 15 لقاء، والتعادل في 9 مواجهات.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي كان قد فاز على ستوك سيتي في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي لكرة القدم بنتيجة 7/2، وسعى لتكرار فوز عريض في لقاء الجولة الـ30، ولكنه فشل في ترجمتها لأهداف.







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