بعد تأسيسه.. محمد السلمي يكشف لـ”المواطن” خطة معهد الدراسات الإيرانية

المواطن - فهد الدوسري - الرياض

أكد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية، الدكتور محمد السلمي، أن المركز صدر عنه إلى الآن 5 كتب، مؤكدًا أن أحد الكتب في العام الماضي حقق الأعلى مبيعًا في معرض الكتاب الدولي المقام في الرياض، والذي يحمل اسم “خميني في فرنسا” بمعدل 100 نسخة يوميًّا.

وقال السلمي، في تصريحات خاصة إلى “المواطن“، خلال المؤتمر الصحافي لإعلان تأسيس معهد الدراسات الإيرانية في الرياض: إنّ المركز شارك قبل شهر ونصف من الآن في معرض القاهرة الدولي للكتاب في أربع عناوين، إضافة إلى المجلة المحكمة بـ5 أعداد تصدر باللغة العربية والإنجليزية.

وتابع أن المركز شارك قبل أسابيع في معرض القصيم الأول للكتاب، ودخل المعرض بـ5 عناوين.

وفي مشاركة مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية هذا العام في معرض الكتاب الدولي الذي سينطلق غدًا في مدينة الرياض، أكد السلمي إلى “المواطن” أنه سيكون هناك عناوين جديدة تدخل للمعرض، مؤكدًا أننا سنشارك بـ9 عناوين كتب بعضها لم تخرج من المطبعة إلى الآن، إضافة إلى التقارير الإستراتيجية باللغة العربية والإنجليزية وأعداد المجلة العلمية والمحكمة.

وأضاف، لدينا مشاركة في معرض دولي للكتاب في القارة الأوروبية خلال ثلاثة أشهر من الآن، مبينًا أن المعرض سيكون في إسبانيا، إضافة إلى مشاركة المركز في فرانك.

وفي سياق آخر، شدد رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية على أن إيران دولة جارة والشعب الإيراني شعب صديق، ويجب أن يكون هناك تواصل.

وفي خطوة إطلاق قناة باللغة الفارسية، أكد محمد السملي أنّ مخاطبة الآخر الإيراني مهمة جدًّا، مبينًا أنّ هناك قنوات إيرانية تخاطب الدول والمجتمعات العربية، ولا تثريب أن نقوم بذات الخطوة بإطلاق قناة فارسية.

وأشار السلمي إلى أنّ المعهد الدولي للدراسات الإيرانية ليس لديه خطة بتأسيس قناة تلفزيونية بلغة فارسية، مؤكدًا أنها تبدو فكرة جيدة وجديرة بالاهتمام.

وقال: “ربما يكون في المستقبل تفكير جدي في قضية مخاطبة المجتمعات والشعوب الإيرانية باللغة الفارسية أو غير الفارسية، وكذلك سيكون للمعهد دور في إطلاق قناة أو الإشراف، أو المساهمة في القنوات التلفزيونية التي تخاطب الداخل الإيراني”.







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