بعد تحذيرات الأرصاد .. #تعليق_الدراسه في مهد الذهب وتقنية الجوف

المواطن - الرياض

أُعلن تعليق الدراسة اليوم الخميس في جميع مدارس مهد الذهب؛ بسبب التقلبات الجوية.

كما أعلنت كلية التقنية بمنطقة الجوف تعليق الدراسة اليوم بفروعها؛ نظرًا لتحذيرات الأرصاد.

وكشفت الأرصاد توقعاتها لحالة الطقس اليوم الخميس.

وتوقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد مدى الرؤية الأفقية، وتصل متوسط سرعتها إلى 60 كم/ ساعة، حيث تشهد مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك (الأجزاء الساحلية منها)، وحائل، والجوف، والقصيم والحدود الشمالية، وحفر الباطن، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ تشهد نشاطًا للرياح الجنوبية، يؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ويتوقع أن تتحول إلى عواصف ترابية على أجزاء من تلك المناطق.

وأيضًا توقعت الأرصاد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، مؤكدةً أن درجات الحرارة تبدأ في الانخفاض خلال الليل على غرب وشمال غرب المملكة.







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