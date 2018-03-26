بعد تصدُّر ادعم ناديك.. الهلال لجمهوره: الزعيم في القمة دائمًا

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، شهر ديسمبر الماضي.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، تقارير بأعداد المشتركين في حملة ادعم ناديك وعلق عليها قائلًا: “تقرير أعداد داعمي الهلال .. الزعيم في القمة دائمًا”، وتابع في تغريدة أخرى: “شكرًا للمحبين .. شكرًا للعاشقين .. كل الشكر لجميع من شارك ودعم”.

ويحتل نادي الهلال صدارة حملة ادعم ناديك منذ اليوم الأول لتدشينها في ديسمبر الماضي، حيث يحرص جمهوره على دعمه والمشاركة بقوة في المبادرة التي أطلقتها الهيئة العامة للرياضة، ولم تنجح جماهير الأندية الأخرى في إزاحته من القمة.

ويظهر من التقارير التي نشرها حساب الهلال الرسمي على “تويتر”، ارتفاع أعداد الجماهير المشاركين في الحملة بشكل مستمر، حيث أنها وصلت إلى 26.187 مشتركًا مع نهاية شهر ديسمبر.

وواصلت جماهير الهلال دعم الزعيم في حملة ادعم ناديك خلال يناير الماضي، وكان عددها في الأول من الشهر 26.025، وبلغ عددها 44.785 مع نهاية يناير، واستمرت في دعمها القوي خلال شهر فبراير حتى وصلت لـ57.240.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة، برئاسة تركي آل الشيخ، قد دشنت حملة ادعم ناديك في شهر ديسمبر الماضي، وتُعتبر هذه المبادرة هي الأولى من نوعها من أجل دعم الأندية السعودية وتشجيع الجماهير على الوقوف خلف أنديتها.







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