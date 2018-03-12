بعد تصريحات سلطان بن سحيم.. قطر ستعود لحضنها الطبيعي

المواطن - الرياض

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، مضيه نحو إعادة قطر لحضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب المآسي وهدد الأمن والاستقرار.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر @Sultan_Al_thani، وهو الحساب الذي أطلقه رسميًّا في السابع من مارس 2018: “أؤكد لجميع الإخوة والأخوات وأهل قطر الأوفياء، أننا ماضون في إعادة قطر إلى حضنها الطبيعي وتخليصها من شذوذ نظامها الذي جلب لنا ولجيراننا المآسي وهدد أمننا واستقرارنا”.

وأضاف: “نحن جميعًا صف واحد في مواجهة كل هذه الجرائم ولأجل إنهائها”.

قطر ستعود لحضنها الطبيعي.. النشطاء يؤيدون ابن سحيم

بدورها شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلًا كبيرًا بعد تصريحات ابن سحيم الأخيرة، ودشن نشطاء تويتر وسمًا تحت اسم “قطر ستعود لحضنها الطبيعي”، عبروا فيه عن تأييدهم لتصريحات الشيخ سحيم وضرورة أن تعود قطر لمكانها الطبيعي مع الأشقاء.

جاءت عبارات التأييد واضحة لتصريحات ابن سحيم، عبر حسابات النشطاء التي شاركت في الوسم، منها ما قاله عبدالله سعد الشهري والذي أكد: “من حماقة الحمدين حطوا راسهم براس آل سعود”.

ومن جانبه، قال محمد المري: “رجالات قطر الأوفياء لن يهنأ لهم بال والوضع في قطر على ما هو عليه الآن، والظلم سيزول قريبًا بإذن المولى عز وجل”.

ورأى عبدالعزيز المريسل أن “أهل قطر الحقيقيين سيقولون كلمتهم”، وغيرها من التصريحات التي أيدت سلطان بن سحيم ودعمته في ضرورة أن تعود قطر لحضنها الطبيعي.

يُشار إلى أن سلطان بن سحيم حل ضيفًا على برنامج “مع تركي الدخيل”، في لقاء بثته قناة “العربية” الأربعاء الماضي، وأكد خلال حديثه أن من يحكم قطر حاليًّا تنظيم يترأسه أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة.







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