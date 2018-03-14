بعد تعادل الأهلي والغرافة.. تعرّف على نتائج مباريات الأمس بأبطال آسيا

المواطن - محمد سمعه

انتهت 8 مباريات بالأمس في الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكانت المباراة الأولى انتهت بفوز نادي ميلبورن فيكتوري الأسترالي على فريق كاواساكي فرونتال الياباني بنتيجة هدف دون رد في مباراة أقيمت في مدينة ميلبورن الأسترالية.

وكانت المباراة الثانية بين فريقي كاشيما انتلرز الياباني وسيدني الأسترالي وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

أما المباراة الثالثة فشهدت خسارة نادي أولسان هيونداي الكوري الجنوبي من فريق شنغهاي الصيني بهدف دون رد سجله اللاعب إيليكسون دي أوليفيرا.

وسقط فريق شنغهاي شينوا الصيني في فخ الخسارة أمام نادي سوون سامسونج الكوري الجنوبي بنتيجة هدفين دون رد.

أما نادي الجزيرة الإماراتي فتعادل مع فريق تراكتور تبريز الإيراني بهدف لكل فريق في إيران.

وفاز نادي بيرسيبوليس الإيراني على فريق الوصل الإماراتي بنتيجة هدف دون رد، أما نادي السد القطري فهزم فريق ناساف كارشي الأوزبكي برباعية دون رد.

وكانت المباراة الأخيرة شهدت تعادل الأهلي السعودي مع نادي الغرافة القطري بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

يذكر أن النادي الأهلي يسعى للفوز في آخر جولتين من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا وذلك من أجل ضمان التأهل إلى دور ثمن النهائي من البطولة الآسيوية.

وكان نادي الهلال خسر لقب دوري أبطال آسيا في العام الماضي لصالح نادي أوراوا الياباني.







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