بعد تعادل الهلال.. تعرّف على نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

المواطن - محمد سمعة

اختتمت مباريات اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان نادي جيونبك هيواندي موتورز الكوري الجنوبي هزم فريق تيانجين الصيني بسداسية مقابل ثلاثة أهداف، في مباراة أقيمت على ملعب جيجو في كوريا الجنوبية.

سجل لفريق جيونبك الكوري كل من” كيم شين ووك ثلاثة أهداف، كيو وون هان، ريكاردو لوبيز، تشوي بو كيونج”، بينما سجل لفريق تيانجين كل من رانج شينج وزهاو زوري والبرازيلي ألكسندر باتو نجم نادي ميلان الإيطالي السابق.

أما المباراة الثانية فانتهت بفوز نادي كاشيوا ريسول الياباني على نادي كيتشي من هونج كونج بهدف دون رد أحرزه اللاهب جونيا إيتو في مباراة أقيمت على ملعب هيتاشي كاشيوا في اليابان.

وفي اللقاء الثالث فاز نادي بوريرام يونايتد التايلاندي على فريق سيريزو أوساكا الياباني بهدفين دون رد، حيث أحرز الأهداف كل من أندريس تونيز وإدجار برونو دا سيلفا.

أما نادي جوانجزو الصيني فهزم فريق جيجو يونايتد الكوري الجنوبي بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وتواصلت الإثارة في مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا، حيث فاز نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني على فريق الوحدة الإماراتي بهدفين دون رد.

وفاز فريق الدحيل القطري على نادي لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بثلاثية مقابل هدفين.

وتعادل نادي العين الإماراتي مع فريق استقلال طهران الإيراني بنتيجة هدفين لكل فريق، بينما سقط نادي الهلال في فخ التعادل أمام الريان بنتيجة هدف لكل فريق.







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