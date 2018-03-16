بعد تعيينه نائبًا للرئيس.. ماذا قال سلمان المالك لسعود آل سويلم؟

المواطن - مروة نبيل

وجَّه رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق، سلمان المالك رسالة إلى رئيس العالمي الجديد سعود آل سويلم بعد تعيينه كنائب له، بالإضافة إلى الإشراف على فريق كرة القدم.

وكتب سلمان المالك عبر حسابه على “تويتر”: “أخي الغالي سعود آل سويلم، ستكون مرحلة مختلفة بوجودك رئيساً لهذا النادي العملاق وعامرة بالأفراح بإذن الله بتكاتف الجميع، وبدعم جماهيره الكبيرة، ليعود العالمي بالشكل المرضي لتطلعات وطموح محبيه وأنا أحدهم، وأتشرف بخدمة النصر في أي وقت وأي مكان، وبالله التوفيق”.

وقال سعود آل سويلم عبر حسابه على “تويتر”، قبل قليل: “بعد اجتماعي مع أخي الغالي سلمان المالك وبمباركة من معالي رئيس هيئة الرياضة، اتفقنا أن يتولى منصب نائب الرئيس بالإضافة إلى الإشراف على فريق كرة القدم.. أسأل الله لنا التوفيق، وجميعنا في خدمة هذا الصرح العظيم لإسعاد عشاقه”.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، قد كلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي، وكتب عبر حسابه على “تويتر”: “تم تكليف أخي سعود بن محمد آل سويلم برئاسة نادي النصر.. أتمنى له كل التوفيق وأشكر الأخ سلمان المالك على ما قدمه من عمل في المرحلة الماضية”.

وقرر تركي آل الشيخ حل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة فيصل بن تركي، قبل أكثر من شهرين، مستندًا إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، وقرر تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي، قبل أن يُكلف سعود آل سويلم برئاسة العالمي.







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