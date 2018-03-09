بعد توجيه إمارة الشمالية .. الأمانة تلزم مقاول باستئجار شقة لمواطن تضرر منزله من آثار السفلته

المواطن - عرعر

وجَّهت إمارة منطقة الحدود الشمالية أمانة المنطقة بمعالجة فورية لمنزل مواطن تضرر من آثار الأسفلت المتطاير داخل منزله، وألزمت الأمانة المقاول المنفذ باستئجار شقة سكنية للمواطن حتى انتهاء أعمال الصيانة وتحميله جميع التكاليف المالية حسب النظام وإشعاره بالالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية.

الجدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي وثقت تضرر منزل مواطن في حي الفيصلية في مدينة عرعر من تطاير الأسفلت على أبواب وفناء منزله، ورصدت شكواه من تجاهل المقاول لرفع الضرر الواقع على المنزل .

من جانبه، وجَّه المواطن شكره إلى الأمير فيصل بن خالد أمير المنطقة الشمالية على سرعة التفاعل مع شكواه وإلزام المقاول بإصلاح الضرر.







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