بعد رفع الحظر عن العراق.. إعلاميون: تركي آل الشيخ يقول ويطول

المواطن - مروة نبيل

ساهم الدور الحيوي الذي لعبه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ في رفع الحظر عن العراق؛ حيث أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن السماح لـ3 ملاعب عراقية باستضافة المباريات الدولية، وهي: البصرة وكربلاء وأربيل.

ونال قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” برفع الحظر عن العراق استحسان الأوساط الرياضية العربية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، نظرًا لدورها الفعال في حل هذه الأزمة عن طريق تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة.

ورصدت “المواطن” ردود فعل الإعلاميين عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، على قرار رفع الحظر عن الملاعب العراقية عبر أكثر من هاشتاق أبرزها رفع الحظر عن العراق، والآخر آل الشيخ قول وفعل وباتوا ضمن قائمة الأكثر تداولًا في المملكة.

وكتب الإعلامي فواز الشريف: “السويسري جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع لمجلس الفيفا في بوغوتا الكولومبية اليوم عن رفع الحظر عن العراق ألف مبروك معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

وتابع الشريف في تغريدة أخرى: “تواصلت مع الأصدقاء في العراق الشقيقة وهم يباركون لنا رفع الحظر عن العراق ويرددون آل الشيخ قول وفعل دارك يالأخضر شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ أنت رجل الرياضة العربية الأول”.

وقال الإعلامي الرياضي ماجد التويجري: “الفيفا يقرر رفع الحظر عن اللعب في الملاعب العراقية رفع الحظر عن العراق مبروك تركي آل الشيخ مبروك لنا جميعًا”، ونشر وليد الفراج صورة لرئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ وعلق عليها قائلًا: “تقول وتطول”.

وعلق الصحافي متعب العواد قائلًا: “مبروك لكل العراقيين عامة وأبناء البصرة ومحافظاتها خاصة. مبروك لهيئة الرياضة السعودية في تحويل أحلام شباب كل العراق إلى واقع ملموس. مبروك لزملائي الإعلاميين السعوديين الذين تحدوا الزمان والمكان من أجل شباب العراق”.

الإعلامي سامي القرشي كتب: “الأفعال تسبق الأقوال ما تم بتوفيق الله ثم المساعي السعودية ممثلة في الهيئة الرياضية لمساعدة أشقائها ألف مبروك للأشقاء في العراق”، وقال فياض الشمري: “لوطني مواقف مشرفة تجاه جميع الأشقاء، رياضة العراق استعانت بالأوفياء فكان الموقف السعودي الخالد.. مبروك لرياضة بلاد الرافدين رفع الحظر”.

وتابع الناقد الرياضي عدنان جستنيه قائلًا: “الحمد لله بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود التي قام بها معالي رئيس الهيئة الرياضية رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ أقر الفيفا قبل قليل رفع الحظر الذي كان مفروضًا على الكرة العراقية. ألف مبروك لأشقائنا العراقيين ولنا جميعًا”.

وأضاف الناقد الرياضي في تغريدة أخرى قائلًا: “خلال فترة وجيزة وكما “وعد” رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تركي آل الشيخ تحقق ما وعد به رفع الحظر عن الكرة الكويتية، رفع الحظر عن الكرة العراقية بشائر الخير من بلد الخير السعودية، والقادم بإذن الله كله خير في خير.”.

وكتب الإعلامي أحمد المصيبيح: “يقول ويطول.. خلوا عنكم الحكي.. مبروك للأشقاء”، وكتب عبدالعزيز البكر: “ألف مبروك للأحباء في العراق”، وقال سالم العثمان: “كل الشكر والتقدير للمساعي السعودية في رفع الحظر بقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

الصحافي الرياضي عبدالعزيز العضاضي قال: “تأثير القيادة الرياضية السعودية قوي ومؤثر بسببه تم رفع الحظر الدولي عن رياضة دولة الكويت، والآن بجهود سعودية رفع الحظر عن ثلاث مدن عراقية، وخلال العام القادم المرشح الذي تقف معه المملكة سيكون رئيساً للاتحاد القاري”.

الناقد الرياضي تركي الغامدي علق قائلًا: “خبر رفع الحظر عن العراق أسعدنا في السعودية نظرًا لمكانة العراق في قلوبنا.. الأشقاء يستحقون الفرحة بهكذا خبر، أفخر بانتمائي للسعودية التي لا تتردد في الوقوف مع أشقائها.. العراق ليست الوحيدة التي وقفنا معها ولن تكون الأخيرة الله يستر من القطريين لا يقولوا هم رفعوا الحظر”.

وكان تركي آل الشيخ قد طالب الجميع في حفل تكريم المنتخب السعودي بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم 2018، الجميع بدعم العراق ودعا للعب مباراة ودية هناك من أجل دعمها لرفع الحظر الدولي المفروض عليها.

وخاض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مباراة ودية أمام نظيره العراقي، نهاية الشهر الماضي، على ملعب البصرة الدولي في إطار استعدادات الأخضر لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، وانتهت بفوز أسود الرافدين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.







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