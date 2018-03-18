بعد زواج 12 عامًا.. زوجة ابن دونالد ترامب ترفع دعوى طلاق

المواطن- متابعة

كشفت صحيفة أميركية أن فانيسا ترامب، رفعت دعوى طلاق من الابن الأكبر للرئيس دونالد ترامب أمام محكمة في مانهاتن يوم الخميس الماضي.

وأكدت صحيفة “نيويورك تايمز” أن الزوجة 40 عامًا تسعى للطلاق لإنهاء زواجها الذي استمر 12 عامًا مع دونالد ترامب جونيور (الابن).

وأوضح الزوجان في بيان مشترك: “بعد زواج دام 12 عامًا، قررنا الانفصال”.

وتابع البيان: “سنحتفظ دائمًا باحترام كبير لبعضنا البعض وعائلاتنا.. لدينا 5 أطفال رائعين وسيبقون على رأس أولوياتنا”.

وكان الزوجان تعرفا على بعضهما البعض في عرض للأزياء عام 2003. وتزوجا عام 2005 في مار آلاجو، منتجع عائلة ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا.







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