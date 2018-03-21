بعد زيارة ولي العهد.. الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون طالب بإنهاء المشاركة في إعادة الأمل

المواطن- الرياض

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، ضد مشروع قرار طالب بإنهاء المشاركة في عملية إعادة الأمل في اليمن ضد الميليشيات الإيرانية.

وجاء رفض مجلس الشيوخ الأميركي بعد ساعات من وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان شدد على أهمية التعاون مع الكونجرس ضد التطرف والتهديد الإيراني.

وجاء ذلك خلال لقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش مكونيل ورئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

والتصويت النادر لا يلقى قبولًا بشكل كبير في مجلس الشيوخ، حيث كان يهدف إلى وقف التدخل العسكري الأميركي في اليمن خلال أشهر.

ورفض مجلس الشيوخ طلب إنهاء التدخل في اليمن يؤكد أن قيادته الجمهورية وعددًا من كبار الشخصيات من الحزبين في لجنة العلاقات الخارجية يؤيدون الوقوف بجانب تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة، لتطهير اليمن من الميليشيا الحوثية.







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