بعد ظهور عينة إيجابية.. إيقاف لاعب الفتح 4 سنوات

المواطن – عبدالناصر سيد

قررت لجنة الرقابة على المنشطات، اليوم ، إيقاف لاعب كرة القدم بنادي الفتح محمد بن أمان الحربي لثبوت تعاطيه للمنشطات.

ووفقًا لبيان اللجنة، فقد تقرر إيقاف محمد بن أمان الحربي عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًا وخارجيًا لمدة 4 سنوات اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت في 26 فبراير الماضي.

وأضاف البيان أن الإيقاف لمدة 4 سنوات؛ على خلفية ثبوت تناول اللاعب مادة محظورة رياضيًا، وهو قابل للاستئناف خلال 21 يومًا وفقًا للوائح السعودية للرقابة على المنشطات.

وتم فحص العينة بتاريخ 24 يناير بعد مباراة الفتح في كأس خادم الحرمين، وتم استلام النتيجة بتاريخ 20 فبراير الماضي من مختبر سويسرا للكشف عن المنشطات المعتمد من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وتم إخطار اللاعب بالنتيجة بعدها بخمسة أيام.

يذكر أن الفتح تعاقد مع اللاعب محمد أمان صاحب الـ 29 عامًا، عندما كان يلعب في صفوف الأهلي، خلال الانتقالات الصيفية لعام 2017.

وشارك أمان في 12 مباراة خلال الموسم الجاري، مسجلًا هدفًا وحيدًا.







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