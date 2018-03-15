بعد قليل.. الإعلان عن أسماء المستفيدين للدفعة الثالثة من سكني

المواطن - الرياض

ينطلق بعد قليل مؤتمر برنامج سكني، حيث سيتم الإعلان فيه عن أسماء المستفيدين للدفعة الثالثة لعام 2018 م.

ومن المقرر أن تكشف الوزارة، في المؤتمر الصحفي، تفاصيل الدفعة كاملة، بحضور المشرف العام على برنامج التطوير العقاري المهندس سراقة الخطيب، والمشرف على صندوق التنمية العقارية الأستاذ خالد العمودي.

وسيشهد المؤتمر توقيع عدة اتفاقيات مع شركات التطوير العقاري، كما سيتم من خلاله الكشف عن العديد من المنتجات السكنية.

يذكر أن الدفعة الثانية تضمنت تخصيص 6694 وحدة سكنية تحت الإنشاء “البيع على الخارطة”، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على الرياض بعدد 6,498 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 196، بالإضافة إلى 600 وحدة جاهزة موزعة على منطقة القصيم بعدد 100 وحدة، والمنطقة الشرقية بعدد 500 وحدة سكنية.

كما شملت الدفعة 8300 قرض عقاري موزعة على مناطق المملكة بالشكل التالي الرياض بـ 2352، مكة المكرمة بـ 1474، المدينة المنورة بـ749، القصيم بـ757، المنطقة الشرقية بـ1065، عسير بـ676، تبوك بـ311، حائل بـ18، الحدود الشمالية بـ250، جازان بـ196، نجران بـ28، الباحة بـ173، الجوف بـ251 قرض عقاري، إضافة إلى توزيع الأراضي المطورة المجانية والبالغ عددها 4920 قطعة أرض موزعة على الرياض 25، مكة 3519، الشرقية 1014، جازان 123، الجوف 239 أرضاً.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :