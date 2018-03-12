بعد مباراة إنبي ضد الأهلي وتعادل المصري.. المارد الأحمر يُتوج بالدوري المصري

المواطن - محمد سمعه

نجح المارد الأحمر في حسم لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه، وذلك بعد فوزه على نادي إنبي في مباراة إنبي ضد الأهلي، والتي أقيمت بالأمس في الجولة الـ29 ببطولة الدوري المصري الممتاز، بجانب تعادل المصري البورسعيدي مع نادي الإنتاج الحربي اليوم بدون أهداف.

وكان أيمن أشرف سجل هدف الفوز للمارد الأحمر في مباراة إنبي ضد الأهلي بالأمس، في مباراة كانت أقيمت على ملعب بتروسبورت في مدينة القاهرة.

وبعد نهاية مباراة إنبي ضد الأهلي أصبح رصيد المارد الأحمر 75 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد فريق المصري بعد تعادله 49 نقطة في المركز الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويذكر أن المارد الأحمر حقق لقب الدوري المصري الممتاز للمرة الـ40 في تاريخه، حيث سيعلق النجمة الرابعة على قميصه، وذلك بعد نهاية مباراة إنبي ضد الأهلي.

وسعى المدرب حسام البدري خلال مباراة إنبي ضد الأهلي إلى قيادة المارد الأحمر لتحقيق الفوز؛ وذلك من أجل البقاء في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن ناديي الزمالك والمصري البورسعيدي مطاردي النادي الأهلي.

وبعد نهاية مباراة إنبي ضد الأهلي يسعى المارد الأحمر للتركيز خلال الفترة المقبلة في مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث فاز في ذهاب دور الـ32 على نادي مونانا الجابوني برباعية دون رد، في مباراة كانت أقيمت على ملعب القاهرة الدولي.

يذكر أن مباراة إنبي ضد الأهلي شهدت اهتمام المارد الأحمر بالتعاقد مع المدافع رامي صبري مدافع النادي البترولي، حيث من المنتظر انضمامه إلى المارد الأحمر بعد نهاية الموسم الحالي وخلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شارك في مباراة إنبي ضد الأهلي اللاعب الجنوب إفريقي باكاماني مالاهمبي نجم المارد الأحمر، وتألق بصورة لافتة للأنظار مع النادي الأهلي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :