بعد مباراة مصر واليونان.. خسارة الفراعنة تُقلق الجماهير المصرية

المواطن - محمد سمعه

تعرض لاعبو المنتخب المصري للخسارة في مصر واليونان بهدف دون رد، في مباراة أقيمت في مدينة زيوريخ السويسرية.

وحاول أبناء المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة تحقيق نتيجة طيبة خلال مباراة مصر واليونان، ولكن المنتخب الإغريقي واصل تألقه وضغط بقوة وذلك من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وتمكن المنتخب اليوناني خلال الشوط الأول من مباراة مصر واليونان من تسجيل الهدف الأول في شباك محمود عواد حارس مرمى منتخب مصر.

وتشعر الجماهير المصرية بالقلق بعد انتهاء مباراة مصر واليونان بسبب الخسارة الثانية والتي تعرض لها الفراعنة خلال معسكر المنتخب المصري والمقام حاليًّا في مدينة زيوريخ السويسرية.

وقبل إقامة مباراة مصر واليونان تعرض منتخب الفراعنة للخسارة من منتخب البرتغال بنتيجة هدفين لهدف في مباراة شهدت تألق كريستيانو رونالدو في آخر 5 دقائق من عمر اللقاء، حيث سجل هدفي البرتغال من ضربتي رأس متقنتين.

وشهدت مباراة مصر واليونان تغييرًا كبيرًا في تشكيلة المنتخب المصري الأساسية، حيث لم يشارك اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في المباراة، كذلك لم يشارك اللاعب محمود حسن تريزيجيه نجم نادي قاسم باشا التركي، حيث فضل المدرب كوبر إراحتهم مع إراحة المدافع أحمد حجازي لاعب نادي ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي.

يذكر أن مباراة مصر واليونان شهدت فرصة تهديف محققة للاعب مؤمن زكريا بعد تمرير الكرة له بشكل جيد من اللاعب رمضان صبحي، ولكنه أهدرها ونجح حارس اليونان في التألق وصدها بشكل جيد.

وسيسعى المدرب هيكتور كوبر للاستفادة من مباراة مصر واليونان، خاصة أنه سيحاول التركيز خلال الفترة المقبلة على اختيار العناصر الأمثل، وذلك من أجل تمثيل الفراعنة في مونديال روسيا صيف العام الحالي.

شهدت مباراة مصر واليونان مشاركة اللاعب عمرو وردة المحترف في الدوري اليوناني.







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