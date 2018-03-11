بعد نهاية الأسبوع الأول.. أكثر من 25 ألف متقدم ومتقدمة في أتقن 3

المواطن- الرياض

بلغ عدد المتقدمين لبرنامج التدريب المجتمعي أتقن المرحلة الثالثة، الذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 25683 متقدمًا ومتقدمة، منهم 17788من الرجال بنسبة 69%، فيما تقدم 7895 من النساء بنسبة 31%.

وتصدرت دورة صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بـ 5673 متقدمًا من الجنسين كأكثر دورة، فيما حلت دورة مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية في المركز الثاني بـ 3894 متقدمًا من المتدربين، حيث يبلغ عدد الدورات في المرحلة الثالثة من البرنامج 11 دورة تأهيلية منها 4 دورات للجنسين، و4 دورات للرجال، و3 دورات للنساء.

كما بلغ عدد خريجي الدورات في الأسبوع الأول من البرنامج 2496 من الجنسين، وتدرب 714 متدرباً ومتدربة في مبادئ صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، و427 متدرباً في مبادئ الكهرباء والتمديدات المنزلية، إضافة إلى 36 متدرباً في مبادئ صيانة الأجهزة الإلكترونية.

وحلت منطقة مكة في صدارة أعداد المتقدمين بـ 5874 متقدمًا ومتقدمة، تلتها الرياض بـ 4941، ويليها المنطقة الشرقية بـ3824 متقدمًا ومتقدمة، ويستمر البرنامج لمدة 4 أسابيع حيث بقي 3 أسابيع على نهاية دورات البرنامج في مرحلته الثالثة.

وتأتي هذه الدورات في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030 وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات المحددة، حيث ستُنفّذ الدورات في عدد من الوحدات التدريبية الموزعة في جميع المدن والمحافظات بالمملكة، ويتم التسجيل عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة هنا وسيُمنح المتدربين بعد انتهاء الدورات شهادات معتمدة من المؤسسة.







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