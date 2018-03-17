بعد هدف السومة في مرمى الرائد.. تعرَّف على ترتيب هدافي الدوري السعودي

المواطن - الرياض

أسعد اللاعب عمر السومة جماهير وعشاق النادي الأهلي، بعد عودته إلى ذاكرة التهديف بهدفه في شباك الرائد مساء أمس، بعد غياب استمر 117 يومًا، بسبب ابتعاده عن المشاركة في مباريات فريقه بسبب الإصابة.

وكان اللاعب السومة قد تعرَّض لإصابة قوية في كاحل القدم، أجرى في إثرها عملية جراحية في ألمانيا، وعاد ليقود هجوم الأهلي في توقيت حرج بمختلف البطولات المحلية ويتقدم في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي .

وسجَّل اللاعب عمر السومة هدفًا للأهلي في مرمى الرائد، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل هدف المقدمة ليوناردو داسيلفا في الدقيقة 60، وعمر السومة الهدف الثاني في الدقيقة 65 والهدف الثالث لحسين المقهوي في الدقيقة 76 ليحل في المركز الثاني في قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ولم يسجل اللاعب الموهوب عمر السومة أي هدف منذ 19 نوفمبر من العام الماضي، وقت أن تكفل بهدف الأهلي الوحيد في مرمى التعاون، في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وشارك عمر السومة بعدها في مباراتين أمام القادسية والهلال ولكنه لم يسجل، قبل أن يغيب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وعاد ليشارك في 15 دقيقة أمام التعاون في مباراة حسمها فريقه بفوز كبير (5-1)، ثم 65 دقيقة ضد القادسية (فاز 1-0) لكنه لم يسجل فيهما أيضا.

وبهذا الهدف في مباراة الرائد رفع هداف الدوري في الـ3 سنوات الماضية، إجمالي عدد أهدافه إلى 11 هدفًا في المركز الثاني بقائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق هدف عن التشيلي روني فيرنانديز مهاجم الفيحاء.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :