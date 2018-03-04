بعد وسم الاستهزاء بالمرضى النفسيين.. صحة الطائف: سنحيلهم إلى التحقيق

المواطن - الطائف:

تعقب فرع وزارة الصحة في الطائف، عددًا من مثيري الشائعات لتقديمهم للعدالة، وذلك بعد إنشائهم وسمًا للسخرية من مرضى الصحة النفسية.

وفنَّد المتحدث الرسمي بصحة الطائف، عبدالهادي الربيعي، ما نُشر في ذلك الوسم، مؤكدًا أنَّه لا صحة لما يتداول خلاله، مضيفًا أنَّه “تم التنسيق في حينه مع الجهات المخولة بمتابعة الجرائم المعلوماتية، وتحديد الأشخاص القائمين على نشر الهاشتاق ودعمه والترويج له بشكل كبير، واتضح أنهم مجموعة من المراهقين من الشباب والفتيات يهدفون للسخرية والتسلية”.

وأردف أنَّه “وفقًا لما سببه الهاشتاق من إثاره للبلبلة، وترويع ذوي المرضى، واحتوائه على استهزاء وسخرية من المرضى النفسيين ووضعهم الصحي، فإن الصحة في الطائف عملت منذ الساعات الأولى لإطلاق الشائعة على رصدها قانونيًا وتوثيق الدلائل بالتعاون مع جهات متابعة الجرائم الإلكترونية، وسيتم تقديمهم للمساءلة وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم”.







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