بعد يوم من إعادة انتخابه .. بوتين يستدعي قوات الاحتياط

المواطن - متابعة

بالرغم من مرور يوم واحد على فوزه في الانتخابات الرئاسية بفترة رابعة، أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسوما يقتضي باستدعاء المواطنين الروس الواقعين ضمن قوات الاحتياط، في عام 2018، للخضوع للتدريبات العسكرية.

وقرر بوتين دعوة المواطنين الروس، الواقعين ضمن قوات الاحتياط لاجتياز التدريبات العسكرية في القوات المسلحة وهيئات أجهزة الأمن الاتحادي الروسي، لفترة تصل إلى شهرين.

ويترتب على استدعاء قوات الاحتياط، عقد التدريبات في الوقت المحدد المتفق عليه مع السلطات التنفيذية، باستثناء استدعاءات التفتيش، التي تحدد مواعيدها وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي. وصدرت تعليمات إلى الحكومة والهيئات التنفيذية للسلطات التنفيذية، لضمان تنفيذ الأنشطة المتعلقة باستدعاء الاحتياط لإجراء التدريبات العسكرية. وكان بوتين أكد في وقت سابق ان بلاده لن تنخرط في سباق تسلح جديد، وسوف تكرس اهتماما خاصا للمؤسسة العسكرية وتطويرها من أجل الحفاظ على روسيا قوية. وشدد بوتين على اهمية التركيز على القضايا الداخلية والشان الاقتصادي دون الإخلال بمتطلبات الأمن والدفاع.







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