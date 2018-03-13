بعد 19 سرقة.. سقوط اللصوص الثلاثة في حائل

المواطن- حائل

قبضت شرطة حائل على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص، تورطوا في 19 قضية سرقة.

وأكد المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن شرطة المنطقة تلقت عدة بلاغات تتضمن سرقة عدد من المحال التجارية خلال الأسابيع الماضية، موضحًا أنه فور تلقي البلاغات تم تشكيل فريق عمل من المختصين لمتابعة تلك البلاغات.

وتابع أن جهات الأمن العام تمكنت بعد التنسيق بين إدارة التحريات والبحث الجنائي وإدارة دوريات الأمن من القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص سعوديي الجنسية بالعقد الثالث من العمر، ثبت تورطهم في 19 قضية سرقة، لافتًا إلى أنه تم إيداعهم دار التوقيف وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لتطبيق النظام بحقهم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :