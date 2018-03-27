بعد 3 مباريات.. إقالة كابيللو من تدريب جيانجسو سونينج الصيني

المواطن – متابعة

أعلن نادي جيانجسو سونينج الصيني، إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي فابيو كابيللو لسوء النتائج التي حققها الفريق الكروي مؤخرًا.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، أنه تم فسخ التعاقد مع كابيللو بشكل ودي بعد الاتفاق معه على كافة التفاصيل الخاصة بإنهاء العلاقة بين الطرفين.

وأضاف البيان أنه تم تعيين الروماني كوزمين أولاريو بدلًا من كابيللو لمدة 3 سنوات.

وتولى كابيللو تدريب النادي الصيني في يونيو 2017، لكن حصد الفريق لثلاث نقاط فقط في أول ثلاث مباريات وتراجعه للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المحلي أدى إلى اتخاذ قرار بإقالته.

كما أن الهزيمة بأربعة أهداف مقابل هدف من شونجكينج ليفان أغضبت مالك النادي ليفان زانج شيندونج الذي قرر إقالة كابيللو وتعيين أولاريو بدلًا منه.







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