بـ600 ألف ريال.. اتحاد الأمن السيبراني والبرمجة يُطلق مسابقة محلية

المواطن - واس

أطلق الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، بالتعاون مع شركة بوز ألين هاملتن، أمس، مسابقته الأولى للأمن السيبراني كايزن العربية، التي ستقام يوم السبت السابع من شهر إبريل القادم، وذلك في فندق كراون بلازا- المدينة الرقمية- الرياض.

وتأتي هذه المسابقة سعيًا من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة لبناء قدرات محلية واحترافية وفق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، والعمل على إقامة وتنظيم المنافسات المحلية والعالمية في مجال الأمن السيبراني.

وتعد المسابقة حدثًا تفاعليًّا صمم خصيصًا لبناء مهارات هواة الأمن السيبراني من خلال التحديات العملية في مجال التحليل الجنائي، التشفير، تطوير وبرمجة الاختراقات، اختراقات المواقع والهواتف الذكية، والهندسة العكسية الثنائية.

وسيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة مقدارها 300 ألف ريال، والمركز الثاني 200 ألف ريال، فيما خصص للمركز الثالث 100 ألف ريال، بالإضافة إلى جوائز رمزية وشهادات حضور لبقية المراكز والمشاركين في المسابقة. رابط التسجيل: هنا.







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