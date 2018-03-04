بـ7 شروط.. وظائف شاغرة للنساء لدى بلدية عيون الجواء

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت بلدية محافظة عيون الجواء التابعة لأمانة منطقة القصيم عن توفر عدد (3) وظائف شاغرة للنساء، على بند الأجور فئة (أ) بمسمى “مراقبة صحية”، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة للوظيفة سعودية الجنسية ولديها سجل مدني.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (24 سنة)، ولا يزيد عن (40 سنة) عند التقديم.

– أن يتم اجتياز الفحص الطبي (يطلب بعد المفاضلة النهائية).

– إحضار السيرة الذاتية وإرفاق ما لدى المتقدمة من شهادات وخبرات ودورات، ولا يقبل أي إضافات بعد تسليم الملف.

– أن لا تكون المتقدمة مرتبطة بعمل آخر يخضع لنظام الخدمة المدنية أو التأمينات، ولا تكون المتقدمة لديها راتب تقاعدي من الدولة.

– اجتياز المقابلة الشخصية.

– اجتياز الاختبار التحريري.

ودعت البلدية لمن تجد لديها الرغبة والكفاءة لشغل هذه الوظيفة وتنطبق عليها الشروط تقديم الأوراق المطلوبة لدى بلدية محافظة عيون الجواء (إدارة شؤون الموظفين- سعود بركات- عبدالله الخميش)، علماً بأن التقديم مستمر حتى نهاية دوام الاثنين الموافق 1439/06/17هـ، ولن يتم النظر لأي طلب قبل هذا التاريخ أو بعده.







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